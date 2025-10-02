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Русский стол: пробуем российские вина с гастросетом

Хюгге, Советская улица, 75

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Тебя ждёт настоящее русское застолье с традиционными закусками и российскими винами. Что будешь дегустировать? – Вечер начнётся с крымского игристого «Балаклава» от Золотой Балки. – Продолжится элегантным рислингом «Renome» от Скалистого Берега. – Затем переключишь своё внимание на ароматное шардоне «Усадьба Мезыбь». – Снова вернёшься в Крым и попробуешь насыщенное «Loco Cimbali Orange». – И задержишься на полуострове с бархатным «Loco Cimbali Pinot Meunier». – Не обойдётся без согревающего финала: на посошок попробуешь настойку «яблоко-корица» от Онегина. Потчеваться будешь блинчиками с икрой, винегретом с копчёной скумбрией, сочными драниками со сметаной, душистым кишом с треской и грибами, пельменями с олениной и пряными мочёными яблоками. Дополнительная информация и бронь столиков на ужин по телефону.

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