Тебя ждёт настоящее русское застолье с традиционными закусками и российскими винами. Что будешь дегустировать? – Вечер начнётся с крымского игристого «Балаклава» от Золотой Балки. – Продолжится элегантным рислингом «Renome» от Скалистого Берега. – Затем переключишь своё внимание на ароматное шардоне «Усадьба Мезыбь». – Снова вернёшься в Крым и попробуешь насыщенное «Loco Cimbali Orange». – И задержишься на полуострове с бархатным «Loco Cimbali Pinot Meunier». – Не обойдётся без согревающего финала: на посошок попробуешь настойку «яблоко-корица» от Онегина. Потчеваться будешь блинчиками с икрой, винегретом с копчёной скумбрией, сочными драниками со сметаной, душистым кишом с треской и грибами, пельменями с олениной и пряными мочёными яблоками. Дополнительная информация и бронь столиков на ужин по телефону.