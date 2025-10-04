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Концерты
Про событие
Музыкант отправляется в тур по России с лучшими, проверенными временем песнями. Обновленный состав из 3-х человек на сцене, драйв старой школы и пограничные громкости, проверенные мужские песни про любовь и бурая кровь на звенящих струнах. Ставка не зашла. Разбит тотализатор. Рок-н-ролл мертв, но каждый раз находятся силы восстать из пепла. Перезапуск звучания. Любимое, избранное – идеальный треклист. Еще ближе, чем когда либо.
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