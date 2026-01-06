Рождественское шоу Миши Кучеренко
улица Ленина, 10А
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 18+
Стендап
Еда
Про событие
Новое шоу от Миши Кучеренко в сочельник. Билет гарантирует сидячее место за столиком на 2-5 персон. Если твоя компания больше, предупреди об этом заранее и для вас сдвинут столы. В заведении работает бар и кухня.
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