Роспись свечей: раскрашиваем свечи как в Pinterest
Депутатская улица, 48
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Вместе с художником и арт-терапевтом Мариной Борцовой ты создашь на свечах минималистичные узоры, как с картинок Pinterest. Каждый участник унесёт с собой 2 уникальные свечи, расписанные своими руками. Продолжительность: примерно 1,5 часа.
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