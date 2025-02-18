Вместе с художником и арт-терапевтом Мариной Борцовой ты создашь на свечах минималистичные узоры, как с картинок Pinterest. Каждый участник унесёт с собой 2 уникальные свечи, расписанные своими руками. Продолжительность: примерно 1,5 часа.