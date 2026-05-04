С палубы теплохода открываются вечерние речные пейзажи, огни Новосибирска, городские новостройки и мосты. Участники экскурсии проплывут под мостом, по которому проезжала королева русского романса Анастасия Вяльцева, узнают, как новосибирские речники опровергают мифы: для них женщина на корабле — совсем не к несчастью. И другие любовные истории, которые прозвучат в записи. Погода не испортит прогулку, так как ты сможешь разместиться на верхней, открытой палубе или на теплой, закрытой нижней палубе. Если что на теплоходе работает буфет с легкими закусками, снеками и напитками. Продолжительность: 1 час Расписание: Май: понедельник — среда 20:00 Июнь — август: ежедневно 21:15 Сентябрь: понедельник — среда 20:00, понедельник — пятница, воскресенье 21:00 Билеты можно приобрести онлайн или в кассе Речного вокзала (режим работы кассы: понедельник — воскресенье с 10:00 до 20:00)