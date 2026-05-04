ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Романтический вечер на Оби

улица Добролюбова, 2Б

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1200₽
Возраст 0+

Про событие

С палубы теплохода открываются вечерние речные пейзажи, огни Новосибирска, городские новостройки и мосты. Участники экскурсии проплывут под мостом, по которому проезжала королева русского романса Анастасия Вяльцева, узнают, как новосибирские речники опровергают мифы: для них женщина на корабле — совсем не к несчастью. И другие любовные истории, которые прозвучат в записи. Погода не испортит прогулку, так как ты сможешь разместиться на верхней, открытой палубе или на теплой, закрытой нижней палубе. Если что на теплоходе работает буфет с легкими закусками, снеками и напитками. Продолжительность: 1 час Расписание: Май: понедельник — среда 20:00 Июнь — август: ежедневно 21:15 Сентябрь: понедельник — среда 20:00, понедельник — пятница, воскресенье 21:00 Билеты можно приобрести онлайн или в кассе Речного вокзала (режим работы кассы: понедельник — воскресенье с 10:00 до 20:00)

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста