Романтический ЛепФильм: «50 первых поцелуев»
Новогодняя улица, 26
Начало:
Завершение:
2800₽
Возраст 18+
Кино
Мастер-классы
Про событие
А что если ручную лепку дополнить ещё и просмотром романтического фильма? Приглушённый свет, душевный фильм на проекторе, ручная лепка, попкорн и чай с вкусняшками. В этот вечер тебя ждёт просмотр фильма «50 первых поцелуев». Продолжительность 2 часа. Занятие проходит в группе, так что уточни, пожалуйста, наличие свободных мест по телефону или в группе Вконтакте.
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