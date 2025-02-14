А что если ручную лепку дополнить ещё и просмотром романтического фильма? Приглушённый свет, душевный фильм на проекторе, ручная лепка, попкорн и чай с вкусняшками. В этот вечер тебя ждёт просмотр фильма «50 первых поцелуев». Продолжительность 2 часа. Занятие проходит в группе, так что уточни, пожалуйста, наличие свободных мест по телефону или в группе Вконтакте.