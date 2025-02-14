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Романтический ЛепФильм: «50 первых поцелуев»

Новогодняя улица, 26

Начало:

Завершение:

2800₽
Возраст 18+
Кино
Мастер-классы

Про событие

А что если ручную лепку дополнить ещё и просмотром романтического фильма? Приглушённый свет, душевный фильм на проекторе, ручная лепка, попкорн и чай с вкусняшками. В этот вечер тебя ждёт просмотр фильма «50 первых поцелуев». Продолжительность 2 часа. Занятие проходит в группе, так что уточни, пожалуйста, наличие свободных мест по телефону или в группе Вконтакте.

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