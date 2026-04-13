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Место, где звёзды становятся ближе, а мечты превращаются в реальность под звуки музыки. Тебя ждёт невероятный коктейль из жанров: от нежных стихотворений до Рок-арий. Также тебя ждёт сладкий сюрприз:) Ведущий: Сева Мокин Сбор гостей: 19:00, начало: 19:30
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