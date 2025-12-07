Вечер вкусной музыки. Тебя ждут самые «вкусные» каверы, авторские рок-композиции и дегустация креативного торта. В этот безумно вкусный вечер для тебя на сцене: — Ирина Винер — вокалистка, музыкант — Артём Абьюзгин — лидер группы «Кромешный мир» — Слава Селезнев и группа «Slava-Band» — Марина Зайцева — вокалистка, музыкант — Musica Libro — Анна Зорина —поэт — Ведущий вечера — Serzh Merllov А самые вкусные истории поведает тебе художник, кондитер Анастасия Осипова. Сбор гостей: 19:00, Начало в 19:30 Забронировать стол можно по номеру телефона.