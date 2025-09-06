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Рок-квартирник «Таир и Ко» на теплоходе

Речфлот, улица Добролюбова, 2Б

Начало:

Завершение:

2250₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Ежегодный новосибирский фестиваль проходит прямо на воде — на теплоходе по Оби. Участники IV Рок-квартирника: группа «Проверено» и фолк-рок-квартет: Таир Биттиров, Алина Мосина, Андрей Кращук, Дмитрий Ржаницын. Количество мест ограничено. Место встречи: теплоход «Прокопьевск».

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