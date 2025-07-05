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Настоящий рок и мощный звук под открытым небом в исполнении легендарных сибирских коллективов. Программа фестиваля: 5 июля, начало в 18:00 — Flashback — Капитан Дик — Ракеты 6 июля, начало в 17:00 — Кухня — Жажда — Коридор Помимо выступлений тебы ждёт еда, приготовленная на открытом огне. Билеты приобретаются отдельно на каждый день.
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