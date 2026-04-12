Дегустационный вечер на стыке гастрономии и живой музыки — повод сделать паузу в декабрьской спешке и без суеты настроиться на приближение Нового года. В программе — пять белых и розовых игристых вин, авторское сет-меню и дуэт саксофона и рояля. Игристое привычно открывать на аперитив или под бой курантов, но его гастрономические возможности гораздо шире. В винной карте вечера представлены три винодельческие традиции: свежий крымский кокур и розовый пино-нуар из России, лёгкий итальянский брют розе, ягодное игристое с юга Франции и классический креман из долины Луары. К каждому образцу шеф-повар Евгений Керчанов подобрал своё блюдо — от морских гребешков с зелёным яблоком и сливочной бурраты до утиной грудки под вишнёвым соусом. Такой маршрут позволяет на практике убедиться, как по-разному раскрывается вино в течение ужина. В финале к лимонному сорбету подадут секретный дижестив. Дегустацию проведёт сомелье Кристина Татьянкина — без сухой теории, но с любопытными деталями о терруарах и способах производства. Ты разберёшься, чем различаются стили игристых вин, почему розовое вино уверенно держится рядом с уткой и какую бутылку стоит приберечь для праздничного стола. Музыкальный ритм задаст дуэт Евгения Ранга (саксофон) и Кирилла Радыгина (рояль). В их исполнении прозвучат узнаваемые новогодние мелодии — камерные, чуть ностальгические, располагающие к отдыху и неспешному разговору.