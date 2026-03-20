Вечер, на котором ты сможешь разогреть свои косточки после долгих зимних холодных вечеров. На сцене: «Холодный Год» — квартет из Новосибирска, собравшийся в 2023 году. Эти ребята играют музыку на стыке пост-рока и пост-метала. В арсенале группы — гитара, барабаны и бас, которые в сочетании с объёмным саксофоном формируют густую атмосферу с небольшим оттенком нуара. Arrkaim — омские адепты black tongue, которые замешивают в одном котле блэк-метал и различные поджанры кор-музыки, чтобы предложить тебе отвар, доводящий до чёртиков. Напористый гитарный саунд, сибирский холод и гниющий настрой — вот что ты отведаешь на этом концерте. «Опричник» — группа из холодного Новосибирска. Их стиль балансирует на стыке метала, эмо и панка. Есть ещё группа «Злое», но про них организатор решил ничего заранее не рассказывать — возможно, хотят оставить для тебя сюрприз.