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Рассольник фест

Рок-бар ДОМ RM
Каменская улица, 55

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Вечер, на котором ты сможешь разогреть свои косточки после долгих зимних холодных вечеров. На сцене: «Холодный Год» — квартет из Новосибирска, собравшийся в 2023 году. Эти ребята играют музыку на стыке пост-рока и пост-метала. В арсенале группы — гитара, барабаны и бас, которые в сочетании с объёмным саксофоном формируют густую атмосферу с небольшим оттенком нуара. Arrkaim — омские адепты black tongue, которые замешивают в одном котле блэк-метал и различные поджанры кор-музыки, чтобы предложить тебе отвар, доводящий до чёртиков. Напористый гитарный саунд, сибирский холод и гниющий настрой — вот что ты отведаешь на этом концерте. «Опричник» — группа из холодного Новосибирска. Их стиль балансирует на стыке метала, эмо и панка. Есть ещё группа «Злое», но про них организатор решил ничего заранее не рассказывать — возможно, хотят оставить для тебя сюрприз.

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