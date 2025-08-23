Фестиваль короткометражного кино в Нарымском сквере. Тебя ждёт целый день кино, музыки и интерактивов. Программа: 15:00-16:00 — паблик-ток с участниками проекта «Мастерская кинематографа "Раскадровка"», просмотр фильмов участников. 16:00-17:30 — просмотр фильма «Красный газ» и встреча с командой, которая его снимала. 17:30-18:30 — просмотр новосибирских короткометражек. 18:30-19:30 — выступление музыкальной группы «Муза». 19:30-19:45 — презентация молодёжного центра «Содружество». 19:45-20:00 — розыгрыш подарков. 20:00-21:30 — просмотр конкурсной программы Фестиваля уличного кино. Участие бесплатное, для просмотра захвати с собой плед.