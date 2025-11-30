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Работники и Flora Fauna

Рок-бар ДОМ RM
Каменская улица, 55

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

По календарю за окном вот-вот начнутся зима и холода, но не время расстраиваться из-за морозов! В этот вечер «Работники» и «Flora Fauna» устроят жару и утверждают, что подарят тебе огромный заряд энергии. Вход свободный, но стол заранее лучше забронировать.

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