Работники и Flora Fauna
Каменская улица, 55
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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Еда
Про событие
По календарю за окном вот-вот начнутся зима и холода, но не время расстраиваться из-за морозов! В этот вечер «Работники» и «Flora Fauna» устроят жару и утверждают, что подарят тебе огромный заряд энергии. Вход свободный, но стол заранее лучше забронировать.
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