По календарю за окном вот-вот начнутся зима и холода, но не время расстраиваться из-за морозов! В этот вечер «Работники» и «Flora Fauna» устроят жару и утверждают, что подарят тебе огромный заряд энергии. Вход свободный, но стол заранее лучше забронировать.