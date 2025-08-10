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  1. Новосибирск
  2. События

Работаем с тревогой

Терминал, Ереванская улица, 10

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Тренинг, на котором ты сможешь успокоиться под руководством психолога. Иногда тревога омрачает всё прекрасное, что происходит вокруг. И яркое солнышко, и беседа с другом, и чтение любимой книги перестают приносить удовольствие. И тогда от тревоги хочется убежать. В работу, сериалы, странное общение или еще хоть куда-нибудь. Но бежать - не выход. Нужно научиться эту тревогу анализировать и управлять ею. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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