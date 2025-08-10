Тренинг, на котором ты сможешь успокоиться под руководством психолога. Иногда тревога омрачает всё прекрасное, что происходит вокруг. И яркое солнышко, и беседа с другом, и чтение любимой книги перестают приносить удовольствие. И тогда от тревоги хочется убежать. В работу, сериалы, странное общение или еще хоть куда-нибудь. Но бежать - не выход. Нужно научиться эту тревогу анализировать и управлять ею. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.