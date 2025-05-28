Пять состояний моря
Рыбный ресторан «Магадан», улица Ленина, 21/1к1
Начало:
Завершение:
8500₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Гастрономический перформанс, объединенный одной идеей и затрагивающий все органы чувств. Тебя ждут 5 уникальных вин: от шелкового игристого, что шепчет о бризе, до глубокого красного, бурлящего, как шторм. Каждое — с гастрономической парой, раскрывающей океан. Сомелье: Илья Бутаков. Забронировать столик можно по телефону.
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