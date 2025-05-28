Гастрономический перформанс, объединенный одной идеей и затрагивающий все органы чувств. Тебя ждут 5 уникальных вин: от шелкового игристого, что шепчет о бризе, до глубокого красного, бурлящего, как шторм. Каждое — с гастрономической парой, раскрывающей океан. Сомелье: Илья Бутаков. Забронировать столик можно по телефону.