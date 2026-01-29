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Путешествие по зимним широтам

Хюгге, Советская улица, 75

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

На дегустации ты сможешь попробовать вина из регионов, где знают толк в суровых зимах. Специально для тебя подобрали вина из разных уголков земли и придумали очень нетривиальное меню: 1 курс. Эльзас (Франция) Улитки по-эльзасски + Cremant Les Vins Pirouettes de Raphael 2 курс. Трентино-Альто-Адидже (Италия) Полента с хрустящей треской и цитрусовым соусом + Riesling Alto Adige Eisacktal Valle Isarco 3 курс. Крым (Россия) Подкопченная красная рыба с пюре Робюшон и соусом из простокваши + Loco Cimbali Orange 4 курс. Ваграм (Австрия) Венский шницель с ягодным соусом + Zweigelt Vom Loss Забронировать столик можно по телефону или на сайте.

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