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Путь к Себе

Парк отдыха Звезда, Советский район

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Бесплатно
Возраст 16+
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

III ежегодный фестиваль самопознания «Путь к Себе» приглашает тебя окунуться в мир духовного развития, психологии и творчества! Если ты веришь в силу судьбы, гороскопов и предсказаний, хочешь лучше понять свое предназначение и раскрыть внутренний потенциал — этот фестиваль именно для тебя. Что ждёт тебя на фестивале: - Увлекательные мастер-классы и практики, направленные на самопознание и личностный рост. - Профессиональные консультации специалистов в области психологии, эзотерики и астрологии. - Уникальные мероприятия и творческие занятия, раскрывающие твой творческий потенциал. - Встречи с единомышленниками и возможность поделиться своим опытом. Вход свободный.

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