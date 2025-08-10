III ежегодный фестиваль самопознания «Путь к Себе» приглашает тебя окунуться в мир духовного развития, психологии и творчества! Если ты веришь в силу судьбы, гороскопов и предсказаний, хочешь лучше понять свое предназначение и раскрыть внутренний потенциал — этот фестиваль именно для тебя. Что ждёт тебя на фестивале: - Увлекательные мастер-классы и практики, направленные на самопознание и личностный рост. - Профессиональные консультации специалистов в области психологии, эзотерики и астрологии. - Уникальные мероприятия и творческие занятия, раскрывающие твой творческий потенциал. - Встречи с единомышленниками и возможность поделиться своим опытом. Вход свободный.