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  1. Новосибирск
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Просто Лера

Руки ВВерх!, Красный проспект, 37

Начало:

Завершение:

от 2100₽ до 4900₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Простота, отсутствие пафоса в текстах и клипах, «дворовая эстетика» подкупают ценителей иногда горькой правды. Готов просто отдохнуть от суеты под любимые песни, просто окунуться в эту невероятную атмосферу ещё раз? Тогда этот концерт для тебя:)

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