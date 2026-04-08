Простота, отсутствие пафоса в текстах и клипах, «дворовая эстетика» подкупают ценителей иногда горькой правды. Готов просто отдохнуть от суеты под любимые песни, просто окунуться в эту невероятную атмосферу ещё раз? Тогда этот концерт для тебя:)