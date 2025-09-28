Прогулка по району Аэропорт
Терминал, Ереванская улица, 10
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 14+
Про событие
Во время прогулки ты узнаешь: — Почему старый аэропорт находится именно на этом месте. — Что было здесь до аэропорта и что есть сейчас. — В чём суть социалистического городка. В историю, культуру и архитектуру района тебя проведёт Ваня — архитектор-урбанист, который покажет всё самое интересное. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.
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