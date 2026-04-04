Литературный проект «Прочитано» встраивает чтение в современный темп жизни. Короткую прозу собственного сочинения прочтут Алина Кононова, Вадим Сатурин, Елена Абрамкина и Наталья Анискова. Это истории о жизни и любви: лиричные и тревожные, загадочные и динамичные, ироничные и вдохновляющие, в жанре реализма, магического реализма и даже антиутопии. У тебя будет возможность не только послушать рассказы, написанные твоими земляками, но и задать вопросы авторам, узнать о их творческом пути в писательство и получить автографы (специально для этого организаторы подарят всем гостям фирменные закладки). Чуть подробнее о проекте: «Прочитано» — это литературный проект, который встраивает чтение в современный темп жизни. Редакция находит русскоязычных авторов, собирает базу незаурядных рассказов с подходом «чем короче текст, тем проще в него включиться» и доказывает всем-всем, что читать не скучно и не обязательно долго. Миссия проекта — сделать чтение ежедневной привычкой каждого. Для этого создана бесплатная онлайн-библиотека, в которой собрано почти 2000 рассказов (коллекция классных текстов пополняется постоянно). Об авторах: Алина Кононова — писательница, которая любит загадочные истории и верит, что творчество — это один из способов изменить мир. Елена Абрамкина — писательница и поэтесса, руководитель Новосибирского отделения Союза литераторов РФ, кандидат филологических наук, судебный эксперт-лингвист, литературный редактор и преподаватель Новосибирского государственного университета (НГУ). Вадим Сатурин и Наталья Анискова уверены, что об авторе лучше всего расскажут его произведения.