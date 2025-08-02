Большой летний салон в формате пикника, который соединяет музыку, атмосферу, знакомства и удовольствие. Что тебя ждёт: — Более 200 вин на дегустации — Общение с винными экспертами — Музыка и фотозона в стиле Dolce Vita — Лёгкая, расслабленная атмосфера — для тех, кто ценит вино, лето и хорошие встречи. Ожидается повышение стоимости билетов.