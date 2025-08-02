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Pro wine fest picnic

IL ponte, Обская улица, 2к1

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Фестивали
Еда

Про событие

Большой летний салон в формате пикника, который соединяет музыку, атмосферу, знакомства и удовольствие. Что тебя ждёт: — Более 200 вин на дегустации — Общение с винными экспертами — Музыка и фотозона в стиле Dolce Vita — Лёгкая, расслабленная атмосфера — для тех, кто ценит вино, лето и хорошие встречи. Ожидается повышение стоимости билетов.

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