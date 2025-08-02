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Про событие
Большой летний салон в формате пикника, который соединяет музыку, атмосферу, знакомства и удовольствие. Что тебя ждёт: — Более 200 вин на дегустации — Общение с винными экспертами — Музыка и фотозона в стиле Dolce Vita — Лёгкая, расслабленная атмосфера — для тех, кто ценит вино, лето и хорошие встречи. Ожидается повышение стоимости билетов.
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