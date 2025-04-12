Преодолевая бесконечность
улица Ключ-Камышенское Плато, 1/1
Начало:
Завершение:
650₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное
Про событие
Концерт электронной музыки в Планетарии, посвященный великим космическим открытиям. В сопровождении купольного видеоряда, экспериментальный коллектив Audio Field Resonance (A F R) вживую исполнит музыкальную программу используя синтезаторы и различные электронные инструменты. Музыкальные границы стираются, а эксперимент становится основой творчества. Наряду с электронными инструментами, в своей музыке A F R используют архивные аудиозаписи из научно-документальных фильмов, радиопереговоры и индустриальные звуки. Их музыка это дань уважения научному прогрессу и инженерному искусству, воплощенная в аудиовизуальной форме. Присоединяйся к путешествию, где наука, музыка и фантастика сливаются воедино, создавая незабываемое впечатление и вдохновляя на новые размышления о Вселенной.
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