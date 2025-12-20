Совсем скоро Новый год, а вместе с ним — суета, дедлайны и бесконечная трата денег. Пришло время заземлиться на предновогодней вечеринке в стиле уютной домашней встречи с друзьями. Что тебя ждёт? — Творческий мастер-класс Сможешь создать ёлочную игрушку из ваты — тёплую, атмосферную и абсолютно уникальную. Это простой и увлекательный процесс, который подарит тебе праздничное настроение и милый сувенир, сделанный своими руками (пример прячется в карусели). — Просмотр фильма «Гринч — похититель Рождества» (2000) После мастер-класса сможешь устроиться поудобнее и посмотреть легендарную новогоднюю историю с Джимом Керри — добрую, яркую и очень атмосферную. — Небольшое обсуждение Сможешь поделиться впечатлениями, обсудить, что вдохновило, что удивило и что по-настоящему создаёт ощущение праздника. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться и захватить с собой тапочки (или другую сменную обувь). При желании можешь принести сладости и соблюдать дресс-код (пижама, домашняя одежда, свитера — всё, что наполнено тёплым и спокойным настроением).