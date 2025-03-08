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Poshellesteam

улица Мусы Джалиля, 11

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Музыкальный проект, который с момента своего основания в 2023 году активно развивает уникальное звучание в сфере электронной музыки. Группа сочетает различные стили и направления, включая прогрессив, хаус, поп и другие жанры, что делает их творчество интересным и многослойным для широкой аудитории. Проект был создан бывшим диджеем Max Shelest, который является автором музыки, а также продюсером группы. Poshellesteam объединяет в своей музыке живые инструменты с аналоговыми синтезаторами, что придаёт их творчеству индивидуальности звучания и эмоциональную насыщенность. Треки коллектива выходят на популярных музыкальных платформах, таких как SoundCloud, Bandcamp, и другие.

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