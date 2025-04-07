Певица, выступающая в жанре инди-поп, отправляется в долгожданный концертный тур по России в поддержку своего нового альбома. Тур polnalyubvi обещает стать незабываемым событием для поклонников. В программе концертов прозвучат треки с нового альбома и старые хиты, получившие новое звучание. Шоу-программа была специально обновлена и включает в себя уникальные визуальные эффекты, создавая атмосферу волшебства и уюта. Запуск гостей в 18:00, начало концерта - 19:00.