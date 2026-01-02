Возраст 18+
Стендап
Еда
Про событие
4 комики на сцене разгоняют свои новые идеи и мысли уже в новом году! Билет гарантирует сидячее место за столиком на 2-5 персон. Если твоя компания больше, предупреди об этом заранее и для вас сдвинут столы. В заведении работает бар и кухня.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи