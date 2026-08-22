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Поэтический спектакль «Про это»

Муза, Вокзальная магистраль, 8А

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 1300₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

История любви Владимира Маяковского и Лилии Брик. Окунуться в страсти, любовь, не знавшую правил и границ, провести идеальный, романтичный вечер…. Может ли мужчина любить женщину так, что согласится жить втроём? Столетие назад... Какого это быть музой поэта? Ты узнаешь больше в постановке о страстной любви Маяковского и Лили Брик. В спектакле заняты: Артём Березиков, Галина Томилина, кавер-группа «Капитан Дик».

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