На мастер-классе ты сможешь создать своими руками поделку, которая украсит твой интерьер, используя простые материалы, которые нужно будет захватить с собой: – туалетная бумага – клей ПВА – любая миска/тарелочка – основа (например, холст или ваза) – пинцет Краски для придания яркости твоей работе предоставят организаторы. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться. Кстати, мастер-класс будет проходить 17 сентября в 12:00 и 19 сентября в 15:00, так что укажи в регистрации удобный для тебя день.