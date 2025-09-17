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  1. Новосибирск
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Поделка из текстурной бумаги

Мост, Советская улица, 53

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты сможешь создать своими руками поделку, которая украсит твой интерьер, используя простые материалы, которые нужно будет захватить с собой: – туалетная бумага – клей ПВА – любая миска/тарелочка – основа (например, холст или ваза) – пинцет Краски для придания яркости твоей работе предоставят организаторы. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться. Кстати, мастер-класс будет проходить 17 сентября в 12:00 и 19 сентября в 15:00, так что укажи в регистрации удобный для тебя день.

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