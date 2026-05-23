Слепая кофейная дегустация, на которой ты сможешь попробовать авангард на вкус. В программе: – Презентация линии рафов, посвящённых зданиям новосибирского авангарда, в формате слепой дегустации или упрощённого казино. – Просмотр фильма «По законам авангарда: прогулка по конструктивистскому Новосибирску», снятого проектом «Ново-Сибирск. Конструктивизм!» и «Новосибирскими новостями». Познакомишься с шедеврами новосибирского авангарда и подготовишься к участию в кофейной дегустации! – Угощения от кулинарного ателье «Креп де Кофе» в стиле Эль Лисицкого. Первый авангардный десерт в городе для каждого гостя!