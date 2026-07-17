Легендарный формат бег, где перед каждым кругом — банка до дна. Формат классический: 4 круга по 400 метров, перед каждым кругом — банка до дна Что важно: Мест всего 20 — кто успел, тот бежит. После заполнения формы с каждым участником свяжется менеджер и расскажет все детали. Не хочешь бежать — приходи болеть!:)