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Пивная миля
Старт: бар «Улицы», улица Ленина, 12/2
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Легендарный формат бег, где перед каждым кругом — банка до дна. Формат классический: 4 круга по 400 метров, перед каждым кругом — банка до дна Что важно: Мест всего 20 — кто успел, тот бежит. После заполнения формы с каждым участником свяжется менеджер и расскажет все детали. Не хочешь бежать — приходи болеть!:)
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