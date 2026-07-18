Пикник, где ты сможешь отдохнуть от тревоги, мыслей и слишком быстрого течения времени. Без лекций, без давления, в расслабленной атмосфере. Вместе с психологом поболтаешь о том, что волнует, научишься простым техникам, которые помогают справляться со стрессом, и просто посидишь на траве, слушая птиц и собственные мысли. А ещё будет лимонад, лёгкие угощения и много воздуха – то, чего так не хватает в суете города. Что взять с собой? - любимый плед - средство от насекомых (на всякий случай) - вкусности и напитки по желанию Место встречи: пространство «Мост» (Советская, 53), после все отправятся в сквер:)