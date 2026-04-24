Возраст 12+
Про событие
Стихи бывают разные — о любви, о природе или о смысле жизни. Здесь хотели бы прикоснуться к каждой из этих тем и тебе приглашают в поэтическое кафе. Это место, где встречаются те, кто любят читать стихи, и те, кто любят их слушать. С тобой поделятся как авторскими произведениями, так и творениями великих поэтов.
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