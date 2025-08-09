Перезапуск Нового года — это когда половина 2025 года уже прошла, но ничего так и не поменялось: желания не исполнились, надежды не сбылись. Тогда 2025 — выйди и зайди снова! (И вынь руки из карманов). Встречать Новый год можно до тех пор, пока он не сбудется. До умопомрачения, если надо. Такая жизнь, что одного Нового года явно мало. Когда хочется, тогда и включай куранты, потому что нам, взрослым, всё можно. Дресс-кода нет, но маски и мишура добавят настроения, так что бери с собой. А ещё будут мандаринки, шампанское и танцы!