Павел Дедищев
Новосибирский Дом ученых, Морской проспект, 23
Начало:
Завершение:
от 2200₽ до 4200₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Один из самых ярких и искренних комиков российской стендап-сцены, постоянный участник стендап-шоу на ТНТ, резидент проектов «Решалы» и «Было слово». В этом туре Павел подготовил порцию свежих шуток, вдохновлённых курьёзами из жизни и наблюдениями за повседневностью. В его новой программе — ещё больше нестандартного юмора, основанного на анализе бытовых ситуаций, семейных отношений и острых моментов из собственной жизни. Совершенно новый и полный неожиданных сюжетных линий материал, пропущенный через призму фирменного, местами жёсткого, юмора.
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