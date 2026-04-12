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Павел Дедищев

Новосибирский Дом ученых, Морской проспект, 23

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 4200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Один из самых ярких и искренних комиков российской стендап-сцены, постоянный участник стендап-шоу на ТНТ, резидент проектов «Решалы» и «Было слово». В этом туре Павел подготовил порцию свежих шуток, вдохновлённых курьёзами из жизни и наблюдениями за повседневностью. В его новой программе — ещё больше нестандартного юмора, основанного на анализе бытовых ситуаций, семейных отношений и острых моментов из собственной жизни. Совершенно новый и полный неожиданных сюжетных линий материал, пропущенный через призму фирменного, местами жёсткого, юмора.

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