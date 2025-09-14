Парфюмерный перформанс «Полное Проникновение»
ПуппенХаус, ул. Чаплыгина, 65/1
Начало:
Завершение:
1400₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Завораживающая игра, на которой ты научишься расшифровывать сложные запахи, ощутишь заложенный в каждом из них глубокий смысл и поймёшь, какое послание адресовано именно тебе. Эта встреча навеет воспоминания из прошлого и приоткроет занавесу твоего будущего. Благодаря расслабляющей практике ты ощутишь всю глубину своего опыта и испытаешь новую способность восприятия мира через ароматы и образы. Тебя ждёт 19 крафтовых ароматов от мастерской BID4LOVE и две коллекции парфюмерных масел — набор взаимодополняющих ароматов и «Страшный Мир Наслаждений» по мотивам книги «Андрогин…» Эстер Элькинд.
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