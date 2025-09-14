Завораживающая игра, на которой ты научишься расшифровывать сложные запахи, ощутишь заложенный в каждом из них глубокий смысл и поймёшь, какое послание адресовано именно тебе. Эта встреча навеет воспоминания из прошлого и приоткроет занавесу твоего будущего. Благодаря расслабляющей практике ты ощутишь всю глубину своего опыта и испытаешь новую способность восприятия мира через ароматы и образы. Тебя ждёт 19 крафтовых ароматов от мастерской BID4LOVE и две коллекции парфюмерных масел — набор взаимодополняющих ароматов и «Страшный Мир Наслаждений» по мотивам книги «Андрогин…» Эстер Элькинд.