В это жаркое воскресенье в Доме царит панк! На сцене: – «Почему?Нет» (WHY?N0T) – олдскул поп-панк – «Боль.но.надо» – эмо-панк – «Давай по-новой» – альтернативный поп-панк – «Рыбалка онлайн» – рыбный рок Вход свободный, а столик можно забронировать по телефону.