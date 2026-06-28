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Панк-воскресенье

Рок-бар ДОМ RM
Каменская улица, 55

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты

Про событие

В это жаркое воскресенье в Доме царит панк! На сцене: – «Почему?Нет» (WHY?N0T) – олдскул поп-панк – «Боль.но.надо» – эмо-панк – «Давай по-новой» – альтернативный поп-панк – «Рыбалка онлайн» – рыбный рок Вход свободный, а столик можно забронировать по телефону.

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