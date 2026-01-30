Панк-фестиваль «Выбрей Ирокез»
Бар «Уzдечка», улица Крылова, 26
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от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
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Про событие
Возвращение легендарного панк-фестиваля c 20-летней историей. Здесь выступали: «СПиД», «Путти», «Духи Цеха», «Раздетая До Крови», «Беz Фанатиzма», VIPS, «Братья Пилоты», «Умы!», «Наобум», «Зиг Заги», «Злые Языки», «Привидение С Мотором» и многие другие сибирские коллективы. В этот раз на сцене: — The Meantraitors (Санкт-Петербург) — Беz Фанатиzма — КонтрКультура — in'n'out — Душегубы (Томск) Если ты хочешь забронировать столик, напиши сообщение в группе Вконтакте бара «Уzдечка». https://vk.com/uzde4ka_nsk
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