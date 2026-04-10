Сольный концерт группы Pachuli, парфюмеров электронной музыки, станет настоящим событием. Визитная карточка коллектива — сочетание эстетики, стиля и интеллигентности с мощным битом. Ты услышишь авторские песни и лучшие кавер-версии, включая нашумевшую интерпретацию легендарной песни «Такси» Игоря Николаева.