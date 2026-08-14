В 1960-е годы кинотеатр «Победа» служил не просто пространством для кинопросмотров: перед сеансами в фойе звучал живой джаз, а сибирская премьера ленты «В джазе только девушки» в 1966 году стала ключевым культурным событием для всего города. Эта встреча посвящена золотой эпохе 1950–1960-х годов — времени, когда джаз окончательно покорил Голливуд и сформировал непередаваемый стиль городской жизни. В центре внимания — диалог на стыке музыки, кинематографа и истории Новосибирска. Художественный руководитель джаз-оркестра НГТУ НЭТИ Юрий Миняйло и заместитель директора ГПНТБ Антон Веселов обсудят, как джазовые ритмы меняли язык кино, в чём кроется феноменальная сила саундтрека Адольфа Дойча и как фильм с Мэрилин Монро подстёгивал интерес к жанру. Это не академический доклад, а живой и доверительный разговор с историями из первых уст. Участники встречи проследят, как новосибирская джазовая сцена развивалась сквозь десятилетия, и вспомнят, как традиция исполнять живую музыку перед сеансами создавала особую культурную среду нашего города.