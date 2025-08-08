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  1. Новосибирск
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Открытый урок импровизации

Потанинская улица, 3А

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Если ты хочешь научиться легко говорить, не зависеть от сценария и ловить кайф от своих слов, тогда этот урок для тебя. Что тебя ждёт: — Упражнения на раскрепощение — Работа с зажимами, телом и речью — Игры, которые помогут звучать увереннее и смелее — Много смеха, поддержки и никаких «неловко» Количество мест ограничено, так что формат урока обещает быть камерным, чтобы ты мог расслабиться. Подходит тем, кто: — боится «тупить» или быть неуместным — хочет проявляться смелее и ярче — хочет прокачать харизму, креатив и лёгкость в речи — просто давно хотел попробовать импровизацию Необходимо заранее записаться. Стоимость участия — 500 рублей; если пойдёшь с другом — 700 рублей.

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