Открытый микрофон — это шоу, где опытные комики и новички проверяют новые шутки. Сбор гостей в 19:30, начало в 20:00. Билет гарантирует одно место в зале. Если ты идёшь с большой компанией, предупреди администратора, и для вас сдвинут столы.