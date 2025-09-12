Открытый микрофон — это шоу, где опытные комики и новички проверяют новые шутки на настоящих зрителях. Сбор гостей в 17:30, начало в 18:00. Билет гарантирует одно место в зале. Если ты идёшь с большой компанией, предупреди администратора, и для вас сдвинут столы. PS: Фото с выступлений из другого бара, когда появятся из Cat's Pub, обязательно опубликуем. :)