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Открытый микрофон

Cat's Pub, улица Максима Горького, 54

Начало:

Завершение:

100₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Открытый микрофон — это шоу, где опытные комики и новички проверяют новые шутки на настоящих зрителях. Сбор гостей в 17:30, начало в 18:00. Билет гарантирует одно место в зале. Если ты идёшь с большой компанией, предупреди администратора, и для вас сдвинут столы. PS: Фото с выступлений из другого бара, когда появятся из Cat's Pub, обязательно опубликуем. :)

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