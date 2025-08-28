ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Открытый микрофон

Рок-бар ДОМ RM
Каменская улица, 55

Начало:

Завершение:

100₽
Возраст 18+
Стендап
Еда

Про событие

Открытый микрофон — это когда комики (и начинающие, и тёртые калачи) тестят свежие шутки, а ты просто кайфуешь с холодненьким в руке. Всё происходит в уютной атмосфере рок-бара, где можно посмеяться, похлопать, поорать «красава!». P.S Вход в бар со двора здания, металлическая дверь справа

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Открытый Микрофон
Открытый Микрофон

300₽

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 890₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста