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Стендап
Еда
Про событие
Открытый микрофон — это когда комики (и начинающие, и тёртые калачи) тестят свежие шутки, а ты просто кайфуешь с холодненьким в руке. Всё происходит в уютной атмосфере рок-бара, где можно посмеяться, похлопать, поорать «красава!». P.S Вход в бар со двора здания, металлическая дверь справа
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