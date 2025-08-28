Открытый микрофон — это когда комики (и начинающие, и тёртые калачи) тестят свежие шутки, а ты просто кайфуешь с холодненьким в руке. Всё происходит в уютной атмосфере рок-бара, где можно посмеяться, похлопать, поорать «красава!». P.S Вход в бар со двора здания, металлическая дверь справа