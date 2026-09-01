Если тебе всегда было интересно, как рождаются авторские коктейли, из чего складывается их вкус и почему один ингредиент может полностью изменить напиток, тогда этот мастер-класс для тебя. Будут разбирать барную кухню, делиться секретами и, конечно, пробовать всё на практике. Ведущий: Георгий Соколов Вход свободный.