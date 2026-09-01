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  1. Новосибирск
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Открытый мастер-класс

Мэверик, Коммунистическая улица, 46/1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Если тебе всегда было интересно, как рождаются авторские коктейли, из чего складывается их вкус и почему один ингредиент может полностью изменить напиток, тогда этот мастер-класс для тебя. Будут разбирать барную кухню, делиться секретами и, конечно, пробовать всё на практике. Ведущий: Георгий Соколов Вход свободный.

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