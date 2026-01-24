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  1. Новосибирск
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Открытый хор

Своё место, улица Лермонтова, 43

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 0+
Мастер-классы

Про событие

Хоровая встреча для тех, кто любит и хочет петь! За вечер ты сможешь разучить мэшап — песню, сотканную из различных произведений: от Кадышевой до Вани Дмитриенко, от «Короля и Шута» до Валерия Меладзе. Ты почувствуешь себя увереннее в пении! Это отличный шанс сделать первый вокальный шаг и насладиться хоровым звучанием! Количество мест ограничено. Запись осуществляется по полной предоплате.

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