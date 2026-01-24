Хоровая встреча для тех, кто любит и хочет петь! За вечер ты сможешь разучить мэшап — песню, сотканную из различных произведений: от Кадышевой до Вани Дмитриенко, от «Короля и Шута» до Валерия Меладзе. Ты почувствуешь себя увереннее в пении! Это отличный шанс сделать первый вокальный шаг и насладиться хоровым звучанием! Количество мест ограничено. Запись осуществляется по полной предоплате.