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Мастер-классы
Про событие
Хоровая встреча для тех, кто любит и хочет петь! За вечер ты сможешь разучить мэшап — песню, сотканную из различных произведений: от Кадышевой до Вани Дмитриенко, от «Короля и Шута» до Валерия Меладзе. Ты почувствуешь себя увереннее в пении! Это отличный шанс сделать первый вокальный шаг и насладиться хоровым звучанием! Количество мест ограничено. Запись осуществляется по полной предоплате.
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