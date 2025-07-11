Выбор редакции
Открытые посиделки. Искусство быть счастливым
Дача, улица Бориса Богаткова, 201
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Про событие
Открытые посиделки — серия неформальных встреч на Даче для обмена жизненным опытом, знакомства с новыми людьми, общения с единомышленниками и качественного отдыха от будничной рутины. Если ты хоть раз задавался вопросами, связанными с собственным счастьем, то это встреча точно для тебя! На встрече открытых посиделок в формате свободной дискуссии поговорят о счастье в большом городе, балансе и важных составляющих счастья. Здесь можно будет делиться опытом и знакомиться, чтобы разделять счастливую жизнь с друзьями!
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи