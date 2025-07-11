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Открытые посиделки. Искусство быть счастливым

Дача, улица Бориса Богаткова, 201

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Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Открытые посиделки — серия неформальных встреч на Даче для обмена жизненным опытом, знакомства с новыми людьми, общения с единомышленниками и качественного отдыха от будничной рутины. Если ты хоть раз задавался вопросами, связанными с собственным счастьем, то это встреча точно для тебя! На встрече открытых посиделок в формате свободной дискуссии поговорят о счастье в большом городе, балансе и важных составляющих счастья. Здесь можно будет делиться опытом и знакомиться, чтобы разделять счастливую жизнь с друзьями!

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