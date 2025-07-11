Открытые посиделки — серия неформальных встреч на Даче для обмена жизненным опытом, знакомства с новыми людьми, общения с единомышленниками и качественного отдыха от будничной рутины. Если ты хоть раз задавался вопросами, связанными с собственным счастьем, то это встреча точно для тебя! На встрече открытых посиделок в формате свободной дискуссии поговорят о счастье в большом городе, балансе и важных составляющих счастья. Здесь можно будет делиться опытом и знакомиться, чтобы разделять счастливую жизнь с друзьями!