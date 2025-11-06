Искал повод отвлечься от рутины? Это знак! Тебя приглашают на арт-встречу по созданию открыток в технике монотипия! Что такое монотипия? Это «волшебный отпечаток»: краска наносится на гладкую поверхность, а затем отпечатывается на листе бумаги. Поэтому каждый оттиск уникален и существует в единственном экземпляре. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться. И, пожалуйста, захвати с собой сменную обувь или бахилы.