Открытки в технике монотипия
Дача, улица Бориса Богаткова, 201
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Бесплатно
Возраст 14+
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Про событие
Искал повод отвлечься от рутины? Это знак! Тебя приглашают на арт-встречу по созданию открыток в технике монотипия! Что такое монотипия? Это «волшебный отпечаток»: краска наносится на гладкую поверхность, а затем отпечатывается на листе бумаги. Поэтому каждый оттиск уникален и существует в единственном экземпляре. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться. И, пожалуйста, захвати с собой сменную обувь или бахилы.
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