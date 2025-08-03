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Открытая встреча по импровизации

Терминал, Ереванская улица, 10

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Стендап

Про событие

Открытая встреча по импровизации. На импродвиже ты научишься работать с ассоциативным мышлением, весело проведешь время, знакомясь с новыми людьми, узнаешь основные принципы импровизации и даже сыграешь импровизационные этюды. Импровизация — это искусство создания и исполнения сцен без предварительной подготовки. Импровизация для тебя , если ты: • работаешь с людьми, сценой или связан с публичными выступлениями: • желаешь научится быстро реагировать и проявлять себя • хочешь прокачать креативное мышление, раскрепоститься, повеселиться

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