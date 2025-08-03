Открытая встреча по импровизации
Терминал, Ереванская улица, 10
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 14+
Стендап
Про событие
Открытая встреча по импровизации. На импродвиже ты научишься работать с ассоциативным мышлением, весело проведешь время, знакомясь с новыми людьми, узнаешь основные принципы импровизации и даже сыграешь импровизационные этюды. Импровизация — это искусство создания и исполнения сцен без предварительной подготовки. Импровизация для тебя , если ты: • работаешь с людьми, сценой или связан с публичными выступлениями: • желаешь научится быстро реагировать и проявлять себя • хочешь прокачать креативное мышление, раскрепоститься, повеселиться
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи