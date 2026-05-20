Лекция-тренинг для девушек, которые устали всё тянуть на себе. Мы как будто привыкли: быть сильной — это норма. Успевать, не подводить, держать лицо, быть «надёжной». А вот лечь днём, ничего не делать, отказаться от лишней просьбы или просто выдохнуть — уже вызывает странное чувство. Как будто что-то не так. Как будто «я недостаточно стараюсь». На встрече будут разбираться с этим спокойно и по-человечески: почему отдых вызывает стыд, откуда берётся этот внутренний голос «надо», и как вообще разрешить себе паузу без ощущения, что ты «плохая» или «ленишься». Ведущая: Шалавина Анастасия, психолог центра «Родник». Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.